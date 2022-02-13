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13 Şub 2022 - 15:52

Survivor Aycan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Çekilmesinin Üstünden 2 Hafta Geçti Ama O Hiçbir Şeyi Unutmadı! Ortalık Çok Fena…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yıldızı parlayan Aycan Yanaç, sessizliğini sonunda bozdu! Yarışmadan çekilmesinin üzerinden iki hafta geçti ama o hiçbir şeyi unutmadı! Sözleriyle ortalığı çok fena karıştıran Aycan Yanaç, herkesi şok içerisinde bıraktı! Meğer Aycan Yanaç…