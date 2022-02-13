Survivor Aycan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Çekilmesinin Üstünden 2 Hafta Geçti Ama O Hiçbir Şeyi Unutmadı! Ortalık Çok Fena…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yıldızı parlayan Aycan Yanaç, sessizliğini sonunda bozdu! Yarışmadan çekilmesinin üzerinden iki hafta geçti ama o hiçbir şeyi unutmadı! Sözleriyle ortalığı çok fena karıştıran Aycan Yanaç, herkesi şok içerisinde bıraktı! Meğer Aycan Yanaç…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmada dengeleri değiştiren Aycan Yanaç ise ilk haftalarda yarışmadan çekilmişti. Hem sağlık sorunları yaşayan hem de adaya adapte olamayan Aycan Yanaç’ın vedası eleme sistemini komple değiştirmişti. Bir hafta ertelenen eleme sisteminin nedeni olan Aycan Yanaç ilk kez açıklamada bulunu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.