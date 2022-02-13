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13 Şub 2022 - 16:23

Esra Erol Milyonları Mosmor Etti! Öyle Şeyler Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Perde Arkasını Ortaya Döktü! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol, milyonları mosmor etti. Sözleriyle taş üstünde taş bırakmayan başarılı isim, perde arkasını ortaya çıkardı! Gündeme bomba gibi düşen bu sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu!