13 Şub 2022 - 16:23 Güncelleme: 13 Şub 2022 - 16:32
Esra Erol Milyonları Mosmor Etti! Öyle Şeyler Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Perde Arkasını Ortaya Döktü! Meğer…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol, milyonları mosmor etti. Sözleriyle taş üstünde taş bırakmayan başarılı isim, perde arkasını ortaya çıkardı! Gündeme bomba gibi düşen bu sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu!
Kısa bir süre önce Esra Erol’da programına katılan acılı aile, 18 yaşındaki kızlarının yerini öğrenmek istemişti. Erol ise 40 yaşındaki iş arkadaşının yanında genç kızı bulunca sert tepkilerde bulunmuştu. Bu sert çıkış ise sosyal medyayı sallamıştı. Şimdi ise ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.