- 13 Şub 2022 - 16:23 G: 13 Şub 2022 - 16:32

Esra Erol Milyonları Mosmor Etti! Öyle Şeyler Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Perde Arkasını Ortaya Döktü! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol, milyonları mosmor etti. Sözleriyle taş üstünde taş bırakmayan başarılı isim, perde arkasını ortaya çıkardı! Gündeme bomba gibi düşen bu sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu!

Kısa bir süre önce Esra Erol’da programına katılan acılı aile, 18 yaşındaki kızlarının yerini öğrenmek istemişti. Erol ise 40 yaşındaki iş arkadaşının yanında genç kızı bulunca sert tepkilerde bulunmuştu. Bu sert çıkış ise sosyal medyayı sallamıştı. Şimdi ise ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Şub 2022 - 16:23 Ankara- Yaşam

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol'a RTÜK’ten Ceza Üstüne Ceza! Son Dakika Açıklaması Herkesi Tedirgin Etti! ATV Büyük Sıkıntıya Girecek; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… mask
Esra Erol'a RTÜK’ten Ceza Üstüne Ceza! Son Dakika Açıklaması Herkesi Tedirgin Etti! ATV Büyük Sıkıntıya Girecek; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…
Esra Erol Canlı Yayında Böyle Bir Olay Görülmedi! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor? mask
Esra Erol Canlı Yayında Böyle Bir Olay Görülmedi! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor?
Esra Erol Yayından Kaldırılıyor Mu? Açıklama Şok Etkisi Yarattı; Görenler İnanamadı! Konsept Komple Değişiyor! Bundan Sonra Seyirci Düşünsün… mask
Esra Erol Yayından Kaldırılıyor Mu? Açıklama Şok Etkisi Yarattı; Görenler İnanamadı! Konsept Komple Değişiyor! Bundan Sonra Seyirci Düşünsün…
Esra Erol’da Kriz Büyüyor! 18 Yaşında Gencecik Kızın Hayatı Bitti! “Yemin Ediyorum Zebellah Gibi…” Sinirden Yerinde Duramadı! mask
Esra Erol’da Kriz Büyüyor! 18 Yaşında Gencecik Kızın Hayatı Bitti! “Yemin Ediyorum Zebellah Gibi…” Sinirden Yerinde Duramadı!
Esra Erol'da 31 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 31 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Alişan’ın Eski Nişanlısı Eda Erol Şok Etti! Yıllar Önceki Halinden Eser Kalmadı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık” mask
Alişan’ın Eski Nişanlısı Eda Erol Şok Etti! Yıllar Önceki Halinden Eser Kalmadı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık”
Esra Erol’un Canlı Yayında İçi Dışına Çıktı! Olaylar Üst Üste Geldi! Dedikleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! mask
Esra Erol’un Canlı Yayında İçi Dışına Çıktı! Olaylar Üst Üste Geldi! Dedikleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
Esra Erol Canlı Yayında Şok Eden Olay! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Makyajı Darmaduman Oldu! 40 Yaşındaki Adamın 18 Yaşındaki Kıza… mask
Esra Erol Canlı Yayında Şok Eden Olay! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Makyajı Darmaduman Oldu! 40 Yaşındaki Adamın 18 Yaşındaki Kıza…
Esra Erol'da 27 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 27 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da 25 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 25 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Çekilmesinin Üstünden 2 Hafta Geçti Ama O Hiçbir Şeyi Unutmadı! Ortalık Çok Fena… mask
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Çekilmesinin Üstünden 2 Hafta Geçti Ama O Hiçbir Şeyi Unutmadı! Ortalık Çok Fena…
Hadise Cephesinde Kriz! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Mosmor Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor… mask
Hadise Cephesinde Kriz! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Mosmor Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor…
Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra… mask
Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra…
Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Mehmet Şefin Kollarına Sığınmıştı, Ayna Pozu Her Şeyi Bitirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Mehmet Şefin Kollarına Sığınmıştı, Ayna Pozu Her Şeyi Bitirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Babası Hakkında Dedikleri Zırıl Zırıl Ağlattı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yürekler Paramparça Kaldı… mask
FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Babası Hakkında Dedikleri Zırıl Zırıl Ağlattı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yürekler Paramparça Kaldı…
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Torun Sahibi Oluyor! Eski Kocası Damadı Oldu, Ortalık Müge Anlı’ya Döndü! Hayatının En Büyük Darbesini Aldı! mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Torun Sahibi Oluyor! Eski Kocası Damadı Oldu, Ortalık Müge Anlı’ya Döndü! Hayatının En Büyük Darbesini Aldı!
Survivor Batuhan En Sonunda Kafayı Yedi! “Hepiniz İki Yüzlüsünüz” Pes Edip, İstanbul’a Gidecek! Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Survivor Batuhan En Sonunda Kafayı Yedi! “Hepiniz İki Yüzlüsünüz” Pes Edip, İstanbul’a Gidecek! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Yargı Dizisinden Pars Savcı Ayrılıyor! Yerine Gelen İsim Mideleri Karıştırdı! Kimse Bu Atağı Beklemiyordu! Bombanın Pimi Çekildi… mask
Yargı Dizisinden Pars Savcı Ayrılıyor! Yerine Gelen İsim Mideleri Karıştırdı! Kimse Bu Atağı Beklemiyordu! Bombanın Pimi Çekildi…
Alişan ve Buse Varol Arasında Nafaka Krizi! “Donuna Kadar Alacak” Boşanma Şartları Ortaya Çıktı! Meğer Alişan’ın Mal Varlığı… mask
Alişan ve Buse Varol Arasında Nafaka Krizi! “Donuna Kadar Alacak” Boşanma Şartları Ortaya Çıktı! Meğer Alişan’ın Mal Varlığı…
Survivor Evrim Yarışmadan Çekildi, Takım Arkadaşları Bile Bayram Etti! Davul Zurna Tutan Var! O Ağladı, Milyonlar Güldü! “Kurtulduk” mask
Survivor Evrim Yarışmadan Çekildi, Takım Arkadaşları Bile Bayram Etti! Davul Zurna Tutan Var! O Ağladı, Milyonlar Güldü! “Kurtulduk”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Çekilmesinin Üstünden 2 Hafta Geçti Ama O Hiçbir Şeyi Unutmadı! Ortalık Çok Fena… mask
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Çekilmesinin Üstünden 2 Hafta Geçti Ama O Hiçbir Şeyi Unutmadı! Ortalık Çok Fena…
Hadise Cephesinde Kriz! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Mosmor Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor… mask
Hadise Cephesinde Kriz! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Mosmor Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor…
Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra… mask
Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra…
Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Mehmet Şefin Kollarına Sığınmıştı, Ayna Pozu Her Şeyi Bitirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Mehmet Şefin Kollarına Sığınmıştı, Ayna Pozu Her Şeyi Bitirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Babası Hakkında Dedikleri Zırıl Zırıl Ağlattı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yürekler Paramparça Kaldı… mask
FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Babası Hakkında Dedikleri Zırıl Zırıl Ağlattı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yürekler Paramparça Kaldı…
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Torun Sahibi Oluyor! Eski Kocası Damadı Oldu, Ortalık Müge Anlı’ya Döndü! Hayatının En Büyük Darbesini Aldı! mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Torun Sahibi Oluyor! Eski Kocası Damadı Oldu, Ortalık Müge Anlı’ya Döndü! Hayatının En Büyük Darbesini Aldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status