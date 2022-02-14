- 14 Şub 2022 - 00:19

Esra Erol Milyonları Sözleriyle Şaşırttı! Duyanlar İnanamıyor... Öyle Şeyler Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Perde Arkasını Ortaya Döktü! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol, milyonları mosmor etti. Sözleriyle taş üstünde taş bırakmayan başarılı isim, perde arkasını ortaya çıkardı! Gündeme bomba gibi düşen bu sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu!

Kısa bir süre önce Esra Erol’da programına katılan acılı aile, 18 yaşındaki kızlarının yerini öğrenmek istemişti. Erol ise 40 yaşındaki iş arkadaşının yanında genç kızı bulunca sert tepkilerde bulunmuştu. Bu sert çıkış ise sosyal medyayı sallamıştı. Şimdi ise ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Şub 2022 - 00:19 Ankara- Yaşam

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol'a RTÜK’ten Ceza Üstüne Ceza! Son Dakika Açıklaması Herkesi Tedirgin Etti! ATV Büyük Sıkıntıya Girecek; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… mask
Esra Erol'a RTÜK’ten Ceza Üstüne Ceza! Son Dakika Açıklaması Herkesi Tedirgin Etti! ATV Büyük Sıkıntıya Girecek; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…
Esra Erol Canlı Yayında Böyle Bir Olay Görülmedi! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor? mask
Esra Erol Canlı Yayında Böyle Bir Olay Görülmedi! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor?
Esra Erol Yayından Kaldırılıyor Mu? Açıklama Şok Etkisi Yarattı; Görenler İnanamadı! Konsept Komple Değişiyor! Bundan Sonra Seyirci Düşünsün… mask
Esra Erol Yayından Kaldırılıyor Mu? Açıklama Şok Etkisi Yarattı; Görenler İnanamadı! Konsept Komple Değişiyor! Bundan Sonra Seyirci Düşünsün…
Esra Erol’da Kriz Büyüyor! 18 Yaşında Gencecik Kızın Hayatı Bitti! “Yemin Ediyorum Zebellah Gibi…” Sinirden Yerinde Duramadı! mask
Esra Erol’da Kriz Büyüyor! 18 Yaşında Gencecik Kızın Hayatı Bitti! “Yemin Ediyorum Zebellah Gibi…” Sinirden Yerinde Duramadı!
Esra Erol'da 31 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 31 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Alişan’ın Eski Nişanlısı Eda Erol Şok Etti! Yıllar Önceki Halinden Eser Kalmadı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık” mask
Alişan’ın Eski Nişanlısı Eda Erol Şok Etti! Yıllar Önceki Halinden Eser Kalmadı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık”
Esra Erol’un Canlı Yayında İçi Dışına Çıktı! Olaylar Üst Üste Geldi! Dedikleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! mask
Esra Erol’un Canlı Yayında İçi Dışına Çıktı! Olaylar Üst Üste Geldi! Dedikleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
Esra Erol Canlı Yayında Şok Eden Olay! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Makyajı Darmaduman Oldu! 40 Yaşındaki Adamın 18 Yaşındaki Kıza… mask
Esra Erol Canlı Yayında Şok Eden Olay! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Makyajı Darmaduman Oldu! 40 Yaşındaki Adamın 18 Yaşındaki Kıza…
Esra Erol'da 27 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 27 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da 25 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 25 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Sürgün Adası Kaldırılıyor Mu? O Yarışmacı Öyle Şeyler Dedi Ki, Acun Ilıcalı Kararını Değiştirdi! Sadece 3 Günde… mask
Survivor’da Sürgün Adası Kaldırılıyor Mu? O Yarışmacı Öyle Şeyler Dedi Ki, Acun Ilıcalı Kararını Değiştirdi! Sadece 3 Günde…
Hadise'nin Yüzü Gülmüyor! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor… mask
Hadise'nin Yüzü Gülmüyor! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor…
Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Ayna Pozunu Mehmet Şefe İthaf Etti! Resmine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Ayna Pozunu Mehmet Şefe İthaf Etti! Resmine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Kadir Ezildi Babası Hakkında Dedikleri Herkesi Ağlattı! Öyle Şeyler Açıkladı Ki, Yürekler Paramparça Kaldı… mask
FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Kadir Ezildi Babası Hakkında Dedikleri Herkesi Ağlattı! Öyle Şeyler Açıkladı Ki, Yürekler Paramparça Kaldı…
Survivor Batuhan En Sonunda Patladı! “Hepiniz İki Yüzlüsünüz”... Entrikaya Fazla Dayanamadı, Pes Edip, İstanbul’a Dönüyor! Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Survivor Batuhan En Sonunda Patladı! “Hepiniz İki Yüzlüsünüz”... Entrikaya Fazla Dayanamadı, Pes Edip, İstanbul’a Dönüyor! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Yargı Dizisinden Pars Savcı Ayrılıyor! Yerine Gelen İsim Kafaları Karıştırdı! Kimse Bu Atağı Beklemiyordu! Bombanın Pimi Çekildi… mask
Yargı Dizisinden Pars Savcı Ayrılıyor! Yerine Gelen İsim Kafaları Karıştırdı! Kimse Bu Atağı Beklemiyordu! Bombanın Pimi Çekildi…
Survivor’da Acun Ilıcalı’ya Yarışmacıdan Şok Sözler! Daha Fazla Katlanamadı; Diskalifiyesini Verdi! Gözünün İçine Baka Baka Hayvan … mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’ya Yarışmacıdan Şok Sözler! Daha Fazla Katlanamadı; Diskalifiyesini Verdi! Gözünün İçine Baka Baka Hayvan …
Seren Serengil Sosyal Medyanın Diline Düştü! Yerden Yere Vurmuştu, Çakmasını Giyince Olay Oldu! Striptiz Kulübü Benzetmesi… mask
Seren Serengil Sosyal Medyanın Diline Düştü! Yerden Yere Vurmuştu, Çakmasını Giyince Olay Oldu! Striptiz Kulübü Benzetmesi…
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Yaşıyla Şok Etti! Herkes 25 Yaşında Sanıyor Ama 18 Bile Değil! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun… “Küçül Cebime Gir!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Yaşıyla Şok Etti! Herkes 25 Yaşında Sanıyor Ama 18 Bile Değil! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun… “Küçül Cebime Gir!”
Kardeşlerim Dizisinde Başrol Krizi! Kadir’den Sonra Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Final Kapısı Resmen Aralandı! Kavga, Kıyamet, Gürültü… mask
Kardeşlerim Dizisinde Başrol Krizi! Kadir’den Sonra Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Final Kapısı Resmen Aralandı! Kavga, Kıyamet, Gürültü…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Pastanelerin Sır Gibi Gizlediği Tencerede Sufle Tarifi Patlak Verdi! Sadece 15 Dakikada Sofralarınızda… Misafirleriniz Mest Olacak; Tekrar Tekrar İsteyecek! mask
Pastanelerin Sır Gibi Gizlediği Tencerede Sufle Tarifi Patlak Verdi! Sadece 15 Dakikada Sofralarınızda… Misafirleriniz Mest Olacak; Tekrar Tekrar İsteyecek!
Kilo Vermekte Zorlananlar Dikkat! 1 Haftada Tam Tamına 10 Kilo… Yumurta Diyet i İle Tıka Basa Doyup; Hafiflemiş Olarak Kalacaksınız! mask
Kilo Vermekte Zorlananlar Dikkat! 1 Haftada Tam Tamına 10 Kilo… Yumurta Diyet i İle Tıka Basa Doyup; Hafiflemiş Olarak Kalacaksınız!
Survivor’da Sürgün Adası Kaldırılıyor Mu? O Yarışmacı Öyle Şeyler Dedi Ki, Acun Ilıcalı Kararını Değiştirdi! Sadece 3 Günde… mask
Survivor’da Sürgün Adası Kaldırılıyor Mu? O Yarışmacı Öyle Şeyler Dedi Ki, Acun Ilıcalı Kararını Değiştirdi! Sadece 3 Günde…
Hadise'nin Yüzü Gülmüyor! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor… mask
Hadise'nin Yüzü Gülmüyor! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor…
Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Ayna Pozunu Mehmet Şefe İthaf Etti! Resmine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Ayna Pozunu Mehmet Şefe İthaf Etti! Resmine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Kadir Ezildi Babası Hakkında Dedikleri Herkesi Ağlattı! Öyle Şeyler Açıkladı Ki, Yürekler Paramparça Kaldı… mask
FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Kadir Ezildi Babası Hakkında Dedikleri Herkesi Ağlattı! Öyle Şeyler Açıkladı Ki, Yürekler Paramparça Kaldı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status