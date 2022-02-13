Kardeşlerim Dizisinde Başrol Krizi! Kadir’den Sonra Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Final Kapısı Resmen Aralandı! Kavga, Kıyamet, Gürültü…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde büyük başrol krizi resmen yaşandı! Seyirci Kadir’in vedasını henüz sindirememişken; ayrılan isim dengeleri değiştirdi. Final kapısı aralanan dizide kavganın yaşandığı gündeme bomba gibi düştü! Kardeşlerim hayranlarını sarsan bu vedaysa sosyal medyada tartışmalara neden oldu! Peki, Kardeşlerim dizisinden hangi isim ayrılyor?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi her Cumartesi akşamına damgasını vuruyordu. Reyting rekorları kıran ve her bölümünde farklı bir heyecanın yaşandığı Kardeşlerim dizisinde Kadir’in vedası seyirciyi derinden üzmüştü. Şimdi ise öyle bir veda duyuruldu ki, seyirci akıl sağlığını adeta kaybetti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.