Kardeşlerim Dizisinde Başrol Krizi! Kadir’den Sonra Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Final Kapısı Resmen Aralandı! Kavga, Kıyamet, Gürültü…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi her Cumartesi akşamına damgasını vuruyordu. Reyting rekorları kıran ve her bölümünde farklı bir heyecanın yaşandığı Kardeşlerim dizisinde Kadir’in vedası seyirciyi derinden üzmüştü. Şimdi ise öyle bir veda duyuruldu ki, seyirci akıl sağlığını adeta kaybetti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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