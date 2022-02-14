Pastanelerin Sır Gibi Gizlediği Tencerede Sufle Tarifi Patlak Verdi! Sadece 15 Dakikada Sofralarınızda… Misafirleriniz Mest Olacak; Tekrar Tekrar İsteyecek!

Çikolata krizlerinizi bir anda bitirecek olan bu lezzet patlaması, ağzınızda resmen dağılacak! Hem pratik hem de tam tarifli olan bu çikolatalı tatlıyı yaptıktan sonra hepsini yemek isteyecek! Özellikle akşama misafiriniz gelecekse ve siz henüz buna hazır değilseniz sadece 15 dakika içerisinde kolayca hazırlayabilirsiniz! İşte lezzet patlaması tatlının tarifi…

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