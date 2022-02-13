- 13 Şub 2022 - 17:51 G: 13 Şub 2022 - 18:02

Survivor’da Sürgün Adası Kaldırılıyor Mu? O Yarışmacı Öyle Şeyler Dedi Ki, Acun Ilıcalı İçin Bitti! Sadece 3 Günde…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sürgün adası kuralı yarışmacıları yerle bir etmeye devam ediyorken; o yarışmacının dedikleri şok etkisi yarattı. Sürgün adasının kalkacağına dair yorumlar alan yarışma, gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın kafasında biten bu durum ise sadece 3 kalan ismin sözleriyle büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adasına giden isim isyanını belirtirken; adada bulunan ve elenen Ayşıl Özarslan ise skandal sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Şub 2022 - 17:51 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim Dizisinde Başrol Krizi! Kadir’den Sonra Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Final Kapısı Resmen Aralandı! Kavga, Kıyamet, Gürültü… mask
Kardeşlerim Dizisinde Başrol Krizi! Kadir’den Sonra Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Final Kapısı Resmen Aralandı! Kavga, Kıyamet, Gürültü…
Esra Erol Milyonları Mosmor Etti! Öyle Şeyler Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Perde Arkasını Ortaya Döktü! Meğer… mask
Esra Erol Milyonları Mosmor Etti! Öyle Şeyler Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Perde Arkasını Ortaya Döktü! Meğer…
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Çekilmesinin Üstünden 2 Hafta Geçti Ama O Hiçbir Şeyi Unutmadı! Ortalık Çok Fena… mask
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Çekilmesinin Üstünden 2 Hafta Geçti Ama O Hiçbir Şeyi Unutmadı! Ortalık Çok Fena…
Hadise Cephesinde Kriz! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Mosmor Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor… mask
Hadise Cephesinde Kriz! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Mosmor Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor…
Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra… mask
Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra…
Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Mehmet Şefin Kollarına Sığınmıştı, Ayna Pozu Her Şeyi Bitirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Mehmet Şefin Kollarına Sığınmıştı, Ayna Pozu Her Şeyi Bitirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Babası Hakkında Dedikleri Zırıl Zırıl Ağlattı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yürekler Paramparça Kaldı… mask
FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Babası Hakkında Dedikleri Zırıl Zırıl Ağlattı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yürekler Paramparça Kaldı…
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Torun Sahibi Oluyor! Eski Kocası Damadı Oldu, Ortalık Müge Anlı’ya Döndü! Hayatının En Büyük Darbesini Aldı! mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Torun Sahibi Oluyor! Eski Kocası Damadı Oldu, Ortalık Müge Anlı’ya Döndü! Hayatının En Büyük Darbesini Aldı!
Survivor Batuhan En Sonunda Kafayı Yedi! “Hepiniz İki Yüzlüsünüz” Pes Edip, İstanbul’a Gidecek! Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Survivor Batuhan En Sonunda Kafayı Yedi! “Hepiniz İki Yüzlüsünüz” Pes Edip, İstanbul’a Gidecek! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Yargı Dizisinden Pars Savcı Ayrılıyor! Yerine Gelen İsim Mideleri Karıştırdı! Kimse Bu Atağı Beklemiyordu! Bombanın Pimi Çekildi… mask
Yargı Dizisinden Pars Savcı Ayrılıyor! Yerine Gelen İsim Mideleri Karıştırdı! Kimse Bu Atağı Beklemiyordu! Bombanın Pimi Çekildi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sır Gibi Saklanan Tatlı Tarifi Patlak Verdi! Sadece 15 Dakikada Sofralarınızda… Misafirleriniz Mest Olacak; Tekrar Tekrar İsteyecek! mask
Sır Gibi Saklanan Tatlı Tarifi Patlak Verdi! Sadece 15 Dakikada Sofralarınızda… Misafirleriniz Mest Olacak; Tekrar Tekrar İsteyecek!
Kardeşlerim Dizisinde Başrol Krizi! Kadir’den Sonra Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Final Kapısı Resmen Aralandı! Kavga, Kıyamet, Gürültü… mask
Kardeşlerim Dizisinde Başrol Krizi! Kadir’den Sonra Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Final Kapısı Resmen Aralandı! Kavga, Kıyamet, Gürültü…
Esra Erol Milyonları Mosmor Etti! Öyle Şeyler Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Perde Arkasını Ortaya Döktü! Meğer… mask
Esra Erol Milyonları Mosmor Etti! Öyle Şeyler Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Perde Arkasını Ortaya Döktü! Meğer…
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Çekilmesinin Üstünden 2 Hafta Geçti Ama O Hiçbir Şeyi Unutmadı! Ortalık Çok Fena… mask
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Çekilmesinin Üstünden 2 Hafta Geçti Ama O Hiçbir Şeyi Unutmadı! Ortalık Çok Fena…
Hadise Cephesinde Kriz! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Mosmor Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor… mask
Hadise Cephesinde Kriz! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Mosmor Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor…
Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra… mask
Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status