Survivor’da Sürgün Adası Kaldırılıyor Mu? O Yarışmacı Öyle Şeyler Dedi Ki, Acun Ilıcalı İçin Bitti! Sadece 3 Günde…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sürgün adası kuralı yarışmacıları yerle bir etmeye devam ediyorken; o yarışmacının dedikleri şok etkisi yarattı. Sürgün adasının kalkacağına dair yorumlar alan yarışma, gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın kafasında biten bu durum ise sadece 3 kalan ismin sözleriyle büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adasına giden isim isyanını belirtirken; adada bulunan ve elenen Ayşıl Özarslan ise skandal sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.