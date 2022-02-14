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14 Şub 2022 - 00:15

Survivor’da Sürgün Adası Kaldırılıyor Mu? O Yarışmacı Öyle Şeyler Dedi Ki, Acun Ilıcalı Kararını Değiştirdi! Sadece 3 Günde…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sürgün adası kuralı yarışmacıları yerle bir etmeye devam ediyorken; o yarışmacının dedikleri şok etkisi yarattı. Sürgün adasının kalkacağına dair yorumlar alan yarışma, gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın kafasında biten bu durum ise sadece 3 kalan ismin sözleriyle büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…