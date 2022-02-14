- 14 Şub 2022 - 00:23

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Yaşıyla Şok Etti! Herkes 25 Yaşında Sanıyor Ama 18 Bile Değil! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, yaşıyla milyonları şok içerisinde bıraktı. Herkes 25 sanıyordu ama genç oyuncunun henüz 18 yaşında olmadığı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi durumu espriye vurarak; “Küçül cebime gir Asiye” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kardeşlerim dizisinin başrollerini Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk yeteneklerini sergiliyor. Her bölümde farklı bir Asiye’yi ekran başındakilere yansıtan Su Burcu Yazgı Coşkun, gündeme yaşıyla düştü! Ağızları açık bırakan Su Burcu Yazgı Coşkun’un yaşını duyanlarsa kulaklarına inanamadı! İşte Su Burcu Yazgı Coşkun’un yaşı!

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14 Şub 2022 - 00:23 Ankara- Yaşam

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