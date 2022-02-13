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13 Şub 2022 - 18:25

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Yaşıyla Şok Etti! Herkes 25 Yaşında Sanıyor Ama 18 Bile Değil! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun… “Küçül Cebime Gir!”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, yaşıyla milyonları şok içerisinde bıraktı. Herkes 25 sanıyordu ama genç oyuncunun henüz 18 yaşında olmadığı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi durumu espriye vurarak; “Küçül cebime gir Asiye” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…