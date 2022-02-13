- 13 Şub 2022 - 18:49 G: 13 Şub 2022 - 18:53

Üç Kuruş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Çukur Dizisi Her An Ekranlara Dönebilir! Show TV’den Skandal Müdahale! Hüngür Hüngür Ağlatacak…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin finali resmen ortaya çıktı! Çukur dizisinin kardeşi olarak bilinen Üç Kuruş dizisi, hüngür hüngür ağlatacak! Çukur dizisinin her an geri geleceği konuşulurken; Show TV’den skandal atak geldi! İşte merak tüm detaylar…

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Üç Kuruş dizisi dengelerin değişmesine neden oldu! Her Pazartesi ekranlara gelen ve farklı hikayesiyle seyircileri ekranlara kilitleyen Üç Kuruş dizisinin final tarihi resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Şub 2022 - 18:49 Ankara- Yaşam

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