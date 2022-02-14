Üç Kuruş Dizisinin Şok Eden Final Tarihi İfşa Oldu! Çukur Dizisiyle Her An Yer Değiştirebilir! Show TV’den Skandal Müdahale! Hüngür Hüngür Ağlatacak…

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Üç Kuruş dizisi dengelerin değişmesine neden oldu! Her Pazartesi ekranlara gelen ve farklı hikayesiyle seyircileri ekranlara kilitleyen Üç Kuruş dizisinin final tarihi resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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