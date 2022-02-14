Seren Serengil Resmen Sosyal Medyanın Diline Düştü! Milyonlar Çıldırdı, Herkes Bunu Konuşuyor! Şok Üstüne Şok... Striptiz Kulübü Benzetmesi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde Gülşen’in kıyafetlerini yeren sözlerde bulunan Seren Serengil, kıyafetin çakmasını giyince olay inceldiği yerden koptu! Gülşen için dediği, “Striptiz kulüplerindeki garsonlar gibi giyinmiş” sözleri ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden hatırlatıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
BEYAZ TV ekranlarında yer alan Söylemezsem Olmaz programında yıllardır sunucu olarak yer alan Seren Serengil, söylediği sözlerle olay olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ekranları sallayan Seren Serengil, öyle bir kıyafet giydi ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.