- 13 Şub 2022 - 19:08 G: 13 Şub 2022 - 19:22

Seren Serengil Sosyal Medyanın Diline Düştü! Yerden Yere Vurmuştu, Çakmasını Giyince Olay Oldu! Striptiz Kulübü Benzetmesi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde Gülşen’in kıyafetlerini yeren sözlerde bulunan Seren Serengil, kıyafetin çakmasını giyince olay inceldiği yerden koptu! Gülşen için dediği, “Striptiz kulüplerindeki garsonlar gibi giyinmiş” sözleri ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden hatırlatıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

BEYAZ TV ekranlarında yer alan Söylemezsem Olmaz programında yıllardır sunucu olarak yer alan Seren Serengil, söylediği sözlerle olay olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ekranları sallayan Seren Serengil, öyle bir kıyafet giydi ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Şub 2022 - 19:08 Ankara- Yaşam

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