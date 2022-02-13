Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Şub 2022 - 19:08

Seren Serengil Sosyal Medyanın Diline Düştü! Yerden Yere Vurmuştu, Çakmasını Giyince Olay Oldu! Striptiz Kulübü Benzetmesi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde Gülşen’in kıyafetlerini yeren sözlerde bulunan Seren Serengil, kıyafetin çakmasını giyince olay inceldiği yerden koptu! Gülşen için dediği, “Striptiz kulüplerindeki garsonlar gibi giyinmiş” sözleri ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden hatırlatıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…