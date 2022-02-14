ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 14 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden ASKİ, Ankaralılara hizmet vereceği yeni bir haftaya başlıyor. Bu hafta gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmalarına dair Ankaralıları bilgilendirmiş olan ASKİ, bugün yaşanacak su kesintilerine dair de bil vermiş bulunuyor. Peki, ASKİ 14 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 14 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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