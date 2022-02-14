14 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 14 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlamaya hazırlanan Ankaralılar, bu hafta elektrik kesintileriyle karşılaşıp, karşılaşmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili duyurularını yayınlamış olan Başkent EDAŞ ise, Ankaralıların konuyla ilgili tüm sorularına yanıt vermiş bulunuyor. Peki, 14 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 14 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintilerine dair tüm detaylar…