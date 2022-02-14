Survivor Atakan Delirdi! Resmen Psikolojisi Bozuldu, Hikmet'e Öyle Bir Saldırdı ki; "Diskalifiye" Acun Ilıcalı'dan Sert... "%100 Yaptırım"

Survivor'da sular bir türlü durulmak bilmiyor. Her geçen gün gerilim bir tık daha üst aşamaya geçerken dün adada yaşananları herkes şaşkınlıkla izledi. Resmen çılgına dönen Acun Ilıcalı'dan Survivor tarihinde çok nadir duyulan bir kelime çıktı. Acun Ilıcalı; "%100 yaptırım" diyerek; "diskalifiye" sinyallerini verirken, programdan sonra yayınlanan Survivor Ekstra'da Murat Özarı Atakan'a çok sert tepkilerde bulundu. Peki, neler yaşandı?

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