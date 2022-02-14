Survivor Atakan Delirdi! Resmen Psikolojisi Bozuldu, Hikmet'e Öyle Bir Saldırdı ki; "Diskalifiye" Acun Ilıcalı'dan Sert... "%100 Yaptırım"
Survivor All Star 2022 büyük bir hızla devam ediyor. Adada büyük bir mücadelenin döndüğü All Star'da dün; geceye damga vuran olaylar yaşandı. Atakan ve Hikmet'in arasında geçenler; izleyenleri oldukça şaşırttı. Survivor'dan sonra Ekstra programında da Murat Özarı Atakan'a çok sert çıktı ve diskalifiye sinyalini verdi!
Survivor'da sular bir türlü durulmak bilmiyor. Her geçen gün gerilim bir tık daha üst aşamaya geçerken dün adada yaşananları herkes şaşkınlıkla izledi. Resmen çılgına dönen Acun Ilıcalı'dan Survivor tarihinde çok nadir duyulan bir kelime çıktı. Acun Ilıcalı; "%100 yaptırım" diyerek; "diskalifiye" sinyallerini verirken, programdan sonra yayınlanan Survivor Ekstra'da Murat Özarı Atakan'a çok sert tepkilerde bulundu. Peki, neler yaşandı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.