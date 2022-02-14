Survivor Hikmet Milyonları Ağlattı! Acun Ilıcalı'nın Bile Gözleri Doldu! Hikmet'i Resmen Bombaladılar... "Hedef, Tahrik ve Diskalifiye"
Dün Survivor All Star; bugüne kadar izlenen tüm Survivor bölümlerinden daha da farklı bir şekilde izleyenlerin karşısına çıktı. Milyonlar bölüm biter bitmez; "biz ne izledik?" Sorularını sorarken Hikmet'in yaşadıkları, Survivor'ın devamında ekranlara gelen Survivor Ekstra'da; "film" olarak anıldı. Murat Özarı; yaşananları öyle bir anlattı ki; herkes şok geçirdi. İşte Hikmet'in başına gelenler...
Survivor'da dün gece; Oscar'a aday bir film izlendi. Survivor Ekstra sunucularından Murat Özarı'nın bu konuyla ilgili yorumu; "bu gece Survivor Oscar alır gibi duruyor" oldu. Yaşananlar milyonları şoka sokarken Hikmet'in başına gelenler çok sayıda kişiyi resmen ağlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.