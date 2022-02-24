- 24 Şub 2022 - 22:07

Survivor Hikmet Milyonları Hüzne Boğdu! Acun Ilıcalı'nın Bile Anlatırken Gözleri Doldu! Hikmet'i Resmen Tıktılar... "Hedef, Tahrik ve Diskalifiye"

Dün Survivor All Star; bugüne kadar izlenen tüm Survivor bölümlerinden daha da farklı bir şekilde izleyenlerin karşısına çıktı. Milyonlar bölüm biter bitmez; "biz ne izledik?" Sorularını sorarken Hikmet'in yaşadıkları, Survivor'ın devamında ekranlara gelen Survivor Ekstra'da; "film" olarak anıldı. Murat Özarı; yaşananları öyle bir anlattı ki; herkes şok geçirdi. İşte Hikmet'in başına gelenler...

Survivor'da dün gece; Oscar'a aday bir film izlendi. Survivor Ekstra sunucularından Murat Özarı'nın bu konuyla ilgili yorumu; "bu gece Survivor Oscar alır gibi duruyor" oldu. Yaşananlar milyonları şoka sokarken Hikmet'in başına gelenler çok sayıda kişiyi resmen ağlattı. 

Detaylar diğer sayfada!

24 Şub 2022 - 22:07 Ankara- Yaşam

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