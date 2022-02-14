- 14 Şub 2022 - 11:03 G: 14 Şub 2022 - 11:16

Survivor Yasin Obuz "Diskalifiye!" O Yarışmacıya Resmen Yumruk Attı! Ada Sallanıyor, Kampanya Başlatıldı! "Saldırı..."

Survivor All Star 2022 büyük bir hızla ve mücadeleyle devam ederken, adada nefes kesen anlar yaşanıyor. Hemen hemen her bölümde oyunlardan daha çok yarışmacıların tartışmaları ve kaos öne çıkarken seyirciler bu durumdan oldukça şikayetçi. Kavga ve kaosun üstünlük kurduğu Survivor 2022 All Star'da dün adada yaşananlar; Yasin'in diskalifiyesiyle sonuçlanacak.

Survivor All Star 2022'de dünkü bölümde yaşananlar herkesin nefesini kesti. Yarışmacılar; kendilerini aşarken tehditler, hakaretler ve fiziksel temaslar haddini aştı. Bu kapsamda arada mağdur olan yarışmacıya karşı çok sayıda kişi destek verirken, bu yarışmacının mağduriyetine sebep olan Yasin ise büyük tepkilerin odağı oldu. Survivor'ın en önemli kurallarından birini ihlal eden ve yumruk atan Yasin; diskalifiye edilecek mi? 

Detaylar diğer sayfada!

14 Şub 2022 - 11:03 Ankara- Yaşam

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