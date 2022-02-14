Survivor Yasin Obuz "Diskalifiye!" O Yarışmacıya Resmen Yumruk Attı! Ada Sallanıyor, Kampanya Başlatıldı! "Saldırı..."
Survivor All Star 2022 büyük bir hızla ve mücadeleyle devam ederken, adada nefes kesen anlar yaşanıyor. Hemen hemen her bölümde oyunlardan daha çok yarışmacıların tartışmaları ve kaos öne çıkarken seyirciler bu durumdan oldukça şikayetçi. Kavga ve kaosun üstünlük kurduğu Survivor 2022 All Star'da dün adada yaşananlar; Yasin'in diskalifiyesiyle sonuçlanacak.
Survivor All Star 2022'de dünkü bölümde yaşananlar herkesin nefesini kesti. Yarışmacılar; kendilerini aşarken tehditler, hakaretler ve fiziksel temaslar haddini aştı. Bu kapsamda arada mağdur olan yarışmacıya karşı çok sayıda kişi destek verirken, bu yarışmacının mağduriyetine sebep olan Yasin ise büyük tepkilerin odağı oldu. Survivor'ın en önemli kurallarından birini ihlal eden ve yumruk atan Yasin; diskalifiye edilecek mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.