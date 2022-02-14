Survivor Yasin Obuz "Diskalifiye!" O Yarışmacıya Resmen Yumruk Attı! Ada Sallanıyor, Kampanya Başlatıldı! "Saldırı..."

Survivor All Star 2022'de dünkü bölümde yaşananlar herkesin nefesini kesti. Yarışmacılar; kendilerini aşarken tehditler, hakaretler ve fiziksel temaslar haddini aştı. Bu kapsamda arada mağdur olan yarışmacıya karşı çok sayıda kişi destek verirken, bu yarışmacının mağduriyetine sebep olan Yasin ise büyük tepkilerin odağı oldu. Survivor'ın en önemli kurallarından birini ihlal eden ve yumruk atan Yasin; diskalifiye edilecek mi?

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