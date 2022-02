Anasayfa/

14 Şub 2022 - 11:03

Survivor Yasin Obuz "Diskalifiye!" O Yarışmacıya Resmen Yumruk Attı! Ada Sallanıyor, Kampanya Başlatıldı! "Saldırı..."

Survivor All Star 2022 büyük bir hızla ve mücadeleyle devam ederken, adada nefes kesen anlar yaşanıyor. Hemen hemen her bölümde oyunlardan daha çok yarışmacıların tartışmaları ve kaos öne çıkarken seyirciler bu durumdan oldukça şikayetçi. Kavga ve kaosun üstünlük kurduğu Survivor 2022 All Star'da dün adada yaşananlar; Yasin'in diskalifiyesiyle sonuçlanacak.