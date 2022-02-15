Türkiye'nin En Çok Dinlenen Aşk Şarkısı Belli Oldu! Tüm Sevenler Yıllardır Bu Şarkıları Dinlemiş… İşte O Liste…
Dünyanın en çok aşk kokan gününün nihayet geldiği bugünlerde 14 Şubat’a dair yapılmış bir araştırma herkesi şoke etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir müzik araştırması, en çok sevilen aşk şarkılarını da adeta gözler önüne serdi. Sizde 14 Şubat şarkılarını merak ediyorsanız işte o liste...
Dünyanın en çok aşk kokan gününün nihayet geldiği bugünlerde 14 Şubat’a dair yapılmış bir araştırma herkesi şoke etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir müzik araştırması, en çok sevilen aşk şarkılarını da adeta gözler önüne serdi. Bu listede yer alan şarkılar ise, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne hazırlanan çiftleri bir hayli heyecanlandırmaya başladı! Peki, en çok sevilen aşk şarkıları hangisi? 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel şarkılar hangisi? İşte, detaylar…
Türkiye'nin En Çok Dinlenen Aşk Şarkısı Belli Oldu!
Kayahan’ın ‘Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi’ adlı şarkısı yüzde 17,9 oranla birinci sırada yer alırken;ikinci sırayı Zeki Müren’in ‘Gitme Sana Muhtacım’,
üçüncü sırayı ise Berkant’ın ‘Samanyolu’ adlı şarkısı aldı.
Listenin devamında ise, sırasıyla; Fikret Kızılok’un ‘Bu Kalp Seni Unutur Mu’, Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’, Sema’nın ‘Fikrimin İnce Gülü’, Nilüfer’in ‘Ta Uzak Yollardan’, Sezen Aksu’nun ‘Haydi Gel Benimle Ol’ gibi şarkıları yer aldı.
Öte yandan Neşe Karaböcek’in seslendirdiği ‘Damarımda Kanımsın’, İrem Derici’nin seslendirdiği ‘Kalbimin Tek Sahibine’ ve Kayahan’ın seslendirdiği ‘Seninle Her Şeye Varım Ben’ gibi şarkılar da kendisine listede yer buldu.
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15 Şub 2022 - 23:13 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.