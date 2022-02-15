- 15 Şub 2022 - 23:13 G: 15 Şub 2022 - 23:17

Türkiye'nin En Çok Dinlenen Aşk Şarkısı Belli Oldu! Tüm Sevenler Yıllardır Bu Şarkıları Dinlemiş… İşte O Liste…

Dünyanın en çok aşk kokan gününün nihayet geldiği bugünlerde 14 Şubat’a dair yapılmış bir araştırma herkesi şoke etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir müzik araştırması, en çok sevilen aşk şarkılarını da adeta gözler önüne serdi. Sizde 14 Şubat şarkılarını merak ediyorsanız işte o liste...

Dünyanın en çok aşk kokan gününün nihayet geldiği bugünlerde 14 Şubat’a dair yapılmış bir araştırma herkesi şoke etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir müzik araştırması, en çok sevilen aşk şarkılarını da adeta gözler önüne serdi. Bu listede yer alan şarkılar ise, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne hazırlanan çiftleri bir hayli heyecanlandırmaya başladı! Peki, en çok sevilen aşk şarkıları hangisi? 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel şarkılar hangisi? İşte, detaylar…

Türkiye'nin En Çok Dinlenen Aşk Şarkısı Belli Oldu!

Kayahan’ın ‘Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi’ adlı şarkısı yüzde 17,9 oranla birinci sırada yer alırken;ikinci sırayı Zeki Müren’in ‘Gitme Sana Muhtacım’,

üçüncü sırayı ise Berkant’ın ‘Samanyolu’ adlı şarkısı aldı.

Listenin devamında ise, sırasıyla; Fikret Kızılok’un ‘Bu Kalp Seni Unutur Mu’, Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’, Sema’nın ‘Fikrimin İnce Gülü’, Nilüfer’in ‘Ta Uzak Yollardan’, Sezen Aksu’nun ‘Haydi Gel Benimle Ol’ gibi şarkıları yer aldı.

Öte yandan Neşe Karaböcek’in seslendirdiği ‘Damarımda Kanımsın’, İrem Derici’nin seslendirdiği ‘Kalbimin Tek Sahibine’ ve Kayahan’ın seslendirdiği ‘Seninle Her Şeye Varım Ben’ gibi şarkılar da kendisine listede yer buldu.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

15 Şub 2022 - 23:13 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Aşkta Mantığını Çalıştıramayan Burçlar Hangisidir? İşte En Mantıksız O Burçlar… mask
Aşkta Mantığını Çalıştıramayan Burçlar Hangisidir? İşte En Mantıksız O Burçlar…
İstek ve Arzuları Bitmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Bıkkınlık Veren O Burçlar… mask
İstek ve Arzuları Bitmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Bıkkınlık Veren O Burçlar…
Ankara Garanti Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi mask
Ankara Garanti Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi
Çay ve Şeker Şubat 2022 Fiyatları Merak Uyandırdı! ! Kg Çay ve Şeker Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Çay ve Şeker Fiyatları mask
Çay ve Şeker Şubat 2022 Fiyatları Merak Uyandırdı! ! Kg Çay ve Şeker Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Çay ve Şeker Fiyatları
Suriye Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Suriye Asgari Ücret Kaç Suriye Lirası? Suriye'de 1 Ekmek Ne Kadar? mask
Suriye Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Suriye Asgari Ücret Kaç Suriye Lirası? Suriye'de 1 Ekmek Ne Kadar?
Hurma Neden Ramazanda Yenir? Orucu Hurma İle Açmanın Faydası Var Mıdır? Sahurda Kaç Tane Hurma Yemeli? mask
Hurma Neden Ramazanda Yenir? Orucu Hurma İle Açmanın Faydası Var Mıdır? Sahurda Kaç Tane Hurma Yemeli?
Taşıyıcı Anne Olmak Suç Mu? Taşıyıcı Annelik Nedir, Nasıl Kimler Olur? Taşıyıcı Anne Ücreti Ne Kadar? mask
Taşıyıcı Anne Olmak Suç Mu? Taşıyıcı Annelik Nedir, Nasıl Kimler Olur? Taşıyıcı Anne Ücreti Ne Kadar?
Nafaka Düzenlemesi Son Durum Merak Uyandırdı! Nafaka Düzenlemesi Kabul Edildi Mi, Ne Zaman? Nafaka Ödeme Süreleri Kaç Yıl Olacak? mask
Nafaka Düzenlemesi Son Durum Merak Uyandırdı! Nafaka Düzenlemesi Kabul Edildi Mi, Ne Zaman? Nafaka Ödeme Süreleri Kaç Yıl Olacak?
SSK Ve Bağ-Kurlulara erken EMEKLİLİK İmkanı! Tam Tamına 6 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz 2022! mask
SSK Ve Bağ-Kurlulara erken EMEKLİLİK İmkanı! Tam Tamına 6 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz 2022!
Ankara'da Özel Plaka Nasıl Alınır? Ankara Sıra Hangi Plakada, Hangi Harf? Emniyetten Plaka Nasıl Seçilir? mask
Ankara'da Özel Plaka Nasıl Alınır? Ankara Sıra Hangi Plakada, Hangi Harf? Emniyetten Plaka Nasıl Seçilir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Konut Fiyatları En Fazla Yükselen İlçeler 2022! İşte Ankara'da konut yatırımında en karlı 5 ilçe belli oldu! mask
Ankara'da Konut Fiyatları En Fazla Yükselen İlçeler 2022! İşte Ankara'da konut yatırımında en karlı 5 ilçe belli oldu!
Sevgilisini Hep Üzen Canını Yakan Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Ah Alan O Burçlar… mask
Sevgilisini Hep Üzen Canını Yakan Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Ah Alan O Burçlar…
Sevgide Fedakar Olan Burçlar Hangisidir? İşte Çıkarlarından Vazgeçen O Burçlar… mask
Sevgide Fedakar Olan Burçlar Hangisidir? İşte Çıkarlarından Vazgeçen O Burçlar…
Adı Sevgi Dizisinin Elif Öğretmeni Gizem Güneş Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Gizem Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Adı Sevgi Dizisinin Elif Öğretmeni Gizem Güneş Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Gizem Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Haluk Bilginer İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Haluk Bilginer İle Yaşları Dikkat Çekti
Baba Dizi Oyuncusu Özge Yağız Bakın Kaç Yaşında… Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Baba Dizi Oyuncusu Özge Yağız Bakın Kaç Yaşında… Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status