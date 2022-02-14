Burçlar, söz konusu olduğunda asla tek bir doğru bulunmuyor. Bu nedenle de bazı burcun insanları son derece riyakar davranışlar sergileyebiliyorken; bazı burcun insanları delikanlılık raconlarından asla ödün vermiyor. Öte yandan bir burç ile dost olmadan hemen önce bu listeye göz atmakta fayda bulunuyor! Peki, delikanlılığın kitabını yazan burçlar hangisidir? İşte racon kesen o burçlar…

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