Seyhan Soylu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Can Tosunbey Kara İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Geçtiğimiz dönemlere damga vuran ünlü isimlerden biri olan Seyhan Soylu, yeniden magazin takipçilerinin mercek altına aldığı isimler arasındaki yerini alır hale geldi. Hem ünlüler dünyasında hem de siyasette yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke eden Seyhan Soylu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz dönemlere damga vuran ünlü isimlerden biri olan Seyhan Soylu, yeniden magazin takipçilerinin mercek altına aldığı isimler arasındaki yerini alır hale geldi. Hem ünlüler dünyasında hem de siyasette yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke eden Seyhan Soylu, bu kez yaşıyla takipçilerini şaşırtmayı başardı! Peki, Seyhan Soylu kaç yaşında? Seyhan Soylu kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Seyhan Soylu evli mi, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
14 Şub 2022 - 12:48 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.