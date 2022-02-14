Seyhan Soylu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Can Tosunbey Kara İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Geçtiğimiz dönemlere damga vuran ünlü isimlerden biri olan Seyhan Soylu, yeniden magazin takipçilerinin mercek altına aldığı isimler arasındaki yerini alır hale geldi. Hem ünlüler dünyasında hem de siyasette yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke eden Seyhan Soylu, bu kez yaşıyla takipçilerini şaşırtmayı başardı! Peki, Seyhan Soylu kaç yaşında? Seyhan Soylu kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Seyhan Soylu evli mi, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…