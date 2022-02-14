- 14 Şub 2022 - 12:52 G: 14 Şub 2022 - 12:56

Survivor Aşkım Burçe'nin Boyu Merak Uyandırdı? Duyanlar Şaştı Kaldı! Survivor Aşkım Burçe’nın Boyu Ve Kilosu Kaç?

TV8 ekranlarının merak ile takip edilen yapımlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, ardında pek çok popüler hale gelmiş olan isimleri bırakmaya devam ediyor. O isimlerden biri olan Aşkım Burçe Tunay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının merak ile takip edilen yapımlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, ardında pek çok popüler hale gelmiş olan isimleri bırakmaya devam ediyor. O isimlerden biri olan Aşkım Burçe Tunay, kendi branşında elde ettiği başarıların yanı sıra özel yaşamıyla da sıkça Survivor tutkunları tarafından merak ediliyor! Peki, Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Aşkım Burçe’nın boyu ve kilosu kaç? İşte, detaylar…

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14 Şub 2022 - 12:52 - Magazin

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