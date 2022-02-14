Survivor Aşkım Burçe'nin Boyu Merak Uyandırdı? Duyanlar Şaştı Kaldı! Survivor Aşkım Burçe’nın Boyu Ve Kilosu Kaç?
TV8 ekranlarının merak ile takip edilen yapımlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, ardında pek çok popüler hale gelmiş olan isimleri bırakmaya devam ediyor. O isimlerden biri olan Aşkım Burçe Tunay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının merak ile takip edilen yapımlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, ardında pek çok popüler hale gelmiş olan isimleri bırakmaya devam ediyor. O isimlerden biri olan Aşkım Burçe Tunay, kendi branşında elde ettiği başarıların yanı sıra özel yaşamıyla da sıkça Survivor tutkunları tarafından merak ediliyor! Peki, Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Aşkım Burçe’nın boyu ve kilosu kaç? İşte, detaylar…
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14 Şub 2022 - 12:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.