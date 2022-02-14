Serel Yereli Bakın Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Bodrum Masalı Dizisindeki Partneri Alperen Duymaz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı karakterden sonra televizyon izleyicisinin adeta hafızasına kazınmayı başaran Serel Yereli, geçtiğimiz gün paylaştığı cüretkar fotoğrafın altından yeniden gündemlere gelmeye başladı. O fotoğrafın ardından Serel Yereli’yi mercek altına alan hayranları, ünlü ismin yaşı karşısında adeta hayrete düştü! Peki, Serel Yereli kaç yaşında? Serel Yereli kimdir, aslen nereli? Serel Yereli sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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