Serel Yereli Bakın Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Bodrum Masalı Dizisindeki Partneri Alperen Duymaz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı karakterden sonra televizyon izleyicisinin adeta hafızasına kazınmayı başaran Serel Yereli, geçtiğimiz gün paylaştığı cüretkar fotoğrafın altından yeniden gündemlere gelmeye başladı. Sizde Serel Yereli ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı karakterden sonra televizyon izleyicisinin adeta hafızasına kazınmayı başaran Serel Yereli, geçtiğimiz gün paylaştığı cüretkar fotoğrafın altından yeniden gündemlere gelmeye başladı. O fotoğrafın ardından Serel Yereli’yi mercek altına alan hayranları, ünlü ismin yaşı karşısında adeta hayrete düştü! Peki, Serel Yereli kaç yaşında? Serel Yereli kimdir, aslen nereli? Serel Yereli sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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14 Şub 2022 - 13:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.