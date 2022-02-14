Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Uğur Polat İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Slen karakteriyle seyircisinin beğenisini toplayan Selma Ergeç, şimdilerde özel yaşamı ile sıkça gündeme gelmeye başladı. Sizde Selma Ergeç ve özel yaşamı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Slen karakteriyle seyircisinin beğenisini toplayan Selma Ergeç, şimdilerde özel yaşamı ile sıkça gündeme gelmeye başladı. Eski sevgilisiyle herkesi şaşırtmayı başaran Selma Ergeç, yaşıyla da herkesin ağzını adeta açık bıraktı! Peki, Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç kaç yaşında? Selma Ergeç kimdir, aslen nereli? Selma Ergeç sevgilisi var mı, evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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14 Şub 2022 - 13:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.