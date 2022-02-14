Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Uğur Polat İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Slen karakteriyle seyircisinin beğenisini toplayan Selma Ergeç, şimdilerde özel yaşamı ile sıkça gündeme gelmeye başladı. Eski sevgilisiyle herkesi şaşırtmayı başaran Selma Ergeç, yaşıyla da herkesin ağzını adeta açık bıraktı! Peki, Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç kaç yaşında? Selma Ergeç kimdir, aslen nereli? Selma Ergeç sevgilisi var mı, evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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