- 14 Şub 2022 - 13:58 G: 14 Şub 2022 - 14:03

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Ekranların fenomen yapımı olan ve her hafta izlenme rekorlarına bir yenisini daha ekleyen Camdaki Kız dizisinin yeni karakteri olan Pera’ya hayat vermeye başlayan Leyla Feray, şimdilerde Kanal D izleyicisini en çok merak ettiği ünlü isimler arasındaki yerini almaya başladı. Sizde başarılı oyuncu Leyla Feray ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Ekranların fenomen yapımı olan ve her hafta izlenme rekorlarına bir yenisini daha ekleyen Camdaki Kız dizisinin yeni karakteri olan Pera’ya hayat vermeye başlayan Leyla Feray, şimdilerde Kanal D izleyicisini en çok merak ettiği ünlü isimler arasındaki yerini almaya başladı. Aldığı roller ile herkesi şaşırtan ünlü isimlerden biri olan Leyla Feray, yaşıyla da izleyicisini şoke etmeyi başardı! Peki, Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray kaç yaşında? Leyla Feray kimdir, aslen nereli? Leyla Feray sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar… 

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14 Şub 2022 - 13:58 - Magazin

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