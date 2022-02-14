Gülse Birsel Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Gazeteci Eşi Murat Birsel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Ekranların önemli isimlerinden ve kalemlerinden biri olan Gülse Birsel, şimdilerde magazin takipçilerinin en çok merak ettiği isimler arasındaki yerini almaya başladı. 23 yıldır evli olduğu eşiyle herkesi geçtiğimiz günlerde şoke eden Gülse Birsel ile ilgili son detaylar haberimizde...
Ekranların önemli isimlerinden ve kalemlerinden biri olan Gülse Birsel, şimdilerde magazin takipçilerinin en çok merak ettiği isimler arasındaki yerini almaya başladı. 23 yıldır evli olduğu eşiyle herkesi geçtiğimiz günlerde şoke eden Gülse Birsel, yaşıyla da aynı şok etkisini yaratmayı başardı! Peki, Gülse Birsel kaç yaşında? Gülse Birsel kimdir, aslen nereli? Gülse Birsel evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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14 Şub 2022 - 14:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.