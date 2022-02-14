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14 Şub 2022 - 14:02

Gülse Birsel Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Gazeteci Eşi Murat Birsel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Ekranların önemli isimlerinden ve kalemlerinden biri olan Gülse Birsel, şimdilerde magazin takipçilerinin en çok merak ettiği isimler arasındaki yerini almaya başladı. 23 yıldır evli olduğu eşiyle herkesi geçtiğimiz günlerde şoke eden Gülse Birsel ile ilgili son detaylar haberimizde...