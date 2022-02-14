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14 Şub 2022 - 14:06

Levent Yüksel Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Şarkıcı Eşi Özlem Öztürk İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Türkiye’nin önemli seslerinden biri olan Levent Yüksel, şimdilerde magazin takipçilerinin de müzikseverlerin de yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini almaya başladı. Öte yandan eski eşiyle herkesi şaşırtan bir isim olan Levent Yüksel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...