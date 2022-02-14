Levent Yüksel Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Şarkıcı Eşi Özlem Öztürk İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Türkiye’nin önemli seslerinden biri olan Levent Yüksel, şimdilerde magazin takipçilerinin de müzikseverlerin de yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini almaya başladı. Öte yandan eski eşiyle herkesi şaşırtan bir isim olan Levent Yüksel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin önemli seslerinden biri olan Levent Yüksel, şimdilerde magazin takipçilerinin de müzikseverlerin de yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini almaya başladı. Öte yandan eski eşiyle herkesi şaşırtan bir isim olan Levent Yüksel, yaşıyla da ağızları açık bırakmayı başardı! Peki, Levent Yüksel kaç yaşında? Levent Yüksel kimdir, aslen nereli? Levent Yüksel evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
14 Şub 2022 - 14:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.