Alişan ve Buse Varol Arasında Şok Gelişme! Öyle Bir Poz Verdiler Ki; Herkes Şok Geçirdi! "Ne Boşanması"
Bir süredir evliliklerinde krizler olduğu iddia edilen Buse Varol ve Alişan, konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Buse Varol’un alyansını takmadığı bir fotoğrafı paylaşmasıyla başlayan boşanma dedikodularına son noktayı da koyan Buse Varol ve Alişan çifti bakın dedikodulara tokat niteliğinde nasıl bir poz paylaştı. İşte detaylar...
Bir süredir evliliklerinde krizler olduğu iddia edilen Buse Varol ve Alişan, konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Buse Varol’un alyansını takmadığı bir fotoğrafı paylaşmasıyla başlayan boşanma dedikodularına son noktayı da koyan Buse Varol ve Alişan çifti, bakın ayrı ayrı neler dedi! Peki, Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Alişan ve Buse Varol boşanmaktan vazgeçti mi? İşte, detaylar…
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14 Şub 2022 - 22:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.