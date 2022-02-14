- 14 Şub 2022 - 14:10 G: 14 Şub 2022 - 14:18

Alişan Ve Buse Varol Milyonları Tir Tir Titretip Korkutmuştu! Öyle Bir Poz Verdiler Ki; Herkes Şok Geçirdi! "Ne Boşanması"

Bir süredir evliliklerinde krizler olduğu iddia edilen Buse Varol ve Alişan, konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Buse Varol’un alyansını takmadığı bir fotoğrafı paylaşmasıyla başlayan boşanma dedikodularına son noktayı da koyan Buse Varol ve Alişan çifti bakın dedikodulara tokat niteliğinde nasıl bir poz paylaştı. İşte detaylar...

Bir süredir evliliklerinde krizler olduğu iddia edilen Buse Varol ve Alişan, konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Buse Varol’un alyansını takmadığı bir fotoğrafı paylaşmasıyla başlayan boşanma dedikodularına son noktayı da koyan Buse Varol ve Alişan çifti, bakın ayrı ayrı neler dedi! Peki, Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Alişan ve Buse Varol boşanmaktan vazgeçti mi? İşte, detaylar…

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14 Şub 2022 - 14:10 - Magazin

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