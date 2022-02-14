Kim Milyoner Olmak İster'de İnanılmaz Anlar! Yarışmacı, Söyledikleriyle Resmen Dil Yutturdu! Niye Geldiğini Dahi Unuttu; İlk Kez Görülüyor!
ATV ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz gün ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Yarışmaya dair hiçbir şey bilmediğini iddia eden bir yarışmacıyı konuk eden Kim Milyoner Olmak İster yarışması, şimdilerde o yarışmacı ile gündemlerden düşmemeye başladı. İşte yarışma programlarında bomba etkisi yaratan o olay....
ATV ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz gün ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Yarışmaya dair hiçbir şey bilmediğini iddia eden bir yarışmacıyı konuk eden Kim Milyoner Olmak İster yarışması, şimdilerde o yarışmacı ile gündemlerden düşmemeye başladı. Öte yandan o yarışmacının söyledikleri, herkesi adeta şok içerisinde bıraktı! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Cemre Cansın Ceyhan, yarışma ile ilgili ne dedi? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Cemre Cansın Ceyhan, kaç bin TL kazandı? İşte, detaylar…
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14 Şub 2022 - 14:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.