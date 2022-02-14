- 14 Şub 2022 - 22:07

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sordu! Yarışmacı, Söyledikleriyle Resmen Dil Yutturdu! Niye Geldiğini Dahi Unuttu...

ATV ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz gün ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Yarışmaya dair hiçbir şey bilmediğini iddia eden bir yarışmacıyı konuk eden Kim Milyoner Olmak İster yarışması, şimdilerde o yarışmacı ile gündemlerden düşmemeye başladı. İşte yarışma programlarında bomba etkisi yaratan o olay....

ATV ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz gün ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Yarışmaya dair hiçbir şey bilmediğini iddia eden bir yarışmacıyı konuk eden Kim Milyoner Olmak İster yarışması, şimdilerde o yarışmacı ile gündemlerden düşmemeye başladı. Öte yandan o yarışmacının söyledikleri, herkesi adeta şok içerisinde bıraktı! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Cemre Cansın Ceyhan, yarışma ile ilgili ne dedi? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Cemre Cansın Ceyhan, kaç bin TL kazandı? İşte, detaylar…

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14 Şub 2022 - 22:07 - Dizi Haberleri

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