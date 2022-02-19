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19 Şub 2022 - 23:59

İç Çamaşır Tutkunu Olan Burçlar Hangisidir? İşte Vücudunu En Çok Seven O Burçlar...

Sevgililer gününün gelip çattığı bugün her burcun insanı, değişik sürprizler ile sevgilisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu listede yer alan o üç burç ise, hazırlığını daha çok geceye özel yapıyor! Sizde sevgililer günün en seksi ve güzel iç çamaşırını seçen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...