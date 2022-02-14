Tek Gecelik İlişki Arayan Burçlar Hangisidir? İşte Arkasına Bakmadan Giden O Burçlar…
Her burcun insanı, elbette uzun ilişkilerin insanı olamıyor. Ancak bu listede yer alan o üç burç, kısa ilişkiler olayını abartmış ve artık sadece tek gecelik ilişkiler ile mutluluğu bulmuş bulunuyor. Sizde tek gecelik ilişki arayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı, elbette uzun ilişkilerin insanı olamıyor. Ancak bu listede yer alan o üç burç, kısa ilişkiler olayını abartmış ve artık sadece tek gecelik ilişkiler ile mutluluğu bulmuş bulunuyor! Peki, tek gecelik ilişki arayan burçlar hangisidir? İşte arkasına bakmadan giden o burçlar…
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14 Şub 2022 - 16:35 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.