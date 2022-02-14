Bazı burcun insanları aşkta hep mantıklı adımlar atarken, bazı burcun insanları aşık olduğunda mantıklarını adeta askıya alıyor. Bu listede olan o üç burç ise, aşkta mantığını asla kullanamayanlar arasında yer alıyor! Peki, aşkta mantığını çalıştıramayan burçlar hangisidir? İşte en mantıksız o burçlar…

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