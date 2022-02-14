Her burcun insanını etkilemek için farklı farklı yollar denemek gerekiyor. Bu listede yer alan o üç burcun insanı ise, sadece ilgi görmeye bağımlı haline gelmiş bulunuyor. Üstelik hayatını adeta sevgi görmek için yaşayan bu burçlar için sevgi arsızı demek de çok yanlış olmuyor! Peki, şımartılmaktan hoşlanan burçlar hangisidir? İşte sevgi arsızı o burçlar…

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