Survivor Nagihan ve Hikmet Sevgili Mi! 14 Şubat’ta Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyirci Dondu! Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Yaşanan Olay…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir olay yaşandı! Hikmet ve Nagihan’ın büyük aşk bombası patlarken; yarışma sonrasında ikilinin evleneceği gündeme bomba gibi düştü! 14 Şubat Sevgililer Günü’nde öyle bir an yaşandı ki, seyircinin aklı yerinden çıktı! Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde yaşanan aşk itirafı ağızların açık kalmasına neden oldu!
Geçtiğimiz günlerde Mert ve Sude arasındaki aşk bombası patlamıştı. Bir anda her şey yerle bir olurken; Mert’in Sude’yi başka birisiyle aldattığını gündemde şok etkisi yaratmıştı! Şimdi ise Nagihan ve Hikmet aşkı ağızları açık bıraktı. İkili Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde evlenme teklifi edince; ortalık çok fena bir şekilde karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.