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15 Şub 2022 - 18:10

Survivor Nagihan ve Hikmet Sevgili Mi! 14 Şubat’ta Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyirci Dondu! Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Yaşanan Olay…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir olay yaşandı! Hikmet ve Nagihan’ın büyük aşk bombası patlarken; yarışma sonrasında ikilinin evleneceği gündeme bomba gibi düştü! 14 Şubat Sevgililer Günü’nde öyle bir an yaşandı ki, seyircinin aklı yerinden çıktı! Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde yaşanan aşk itirafı ağızların açık kalmasına neden oldu!