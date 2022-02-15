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15 Şub 2022 - 18:11

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Önce Ayrıldılar, Sonra Evlendiler! “Şükrü Gruptan Ayrıldı”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlenmeye karar verdiler! Oğuzhan Koç’un 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi edeceği kısa bir süre önce iddia edilmişti ve Oğuzhan Koç’un evlenme teklifi ettiği resmen ortaya çıktı. Yüzüklü bir şekilde poz veren ikilinin ayrılma nedeni olarak gösterilen Şükrü Özyıldız için ise “Şükrü gruptan ayrıldı” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…