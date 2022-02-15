- 15 Şub 2022 - 10:42 G: 15 Şub 2022 - 10:45

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 15 Şubat 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 15 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Bugün dört farklı noktada gerçekleşecek olan su kesintileriyle güne başlayan Ankaralılar, konuyla ilgili merak ettiği sorulara yanıt aramaya başlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 15 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 15 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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15 Şub 2022 - 10:42 - Yaşam

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