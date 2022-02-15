Alişan ve Buse Varol’un Boşandıkları Doğrulandı! Buse Varol “Sana Gerek Yok” Dedi, Ortalık Karıştı! Günlerce Evine Girmemişti, Perde Arkası…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un boşanacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Buse Varol öyle bir paylaşım yaptı ki, her şey doğrulandı! Buse Varol’un paylaşımı “Sana gerek yok demiş resmen” yorumlarına neden oldu! Alişan’ın günlerce evine gitmediği iddia edilirken; sevenleri ise resmen yıkıldı!
Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol, Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu durum ise sevenlerinin gözünden kaçamamıştı. İkilinin evliliklerinde bir krizin olduğu bilinirken oğulları Burak’ın doğum gününde ise ikili ilk kez yan yana geldi. Tam o anlarda Buse Varol öyle bir paylaşımda bulundu ki, her şey ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.