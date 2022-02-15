- 15 Şub 2022 - 10:48 G: 15 Şub 2022 - 10:54

Alişan ve Buse Varol’un Boşandıkları Doğrulandı! Buse Varol “Sana Gerek Yok” Dedi, Ortalık Karıştı! Günlerce Evine Girmemişti, Perde Arkası…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un boşanacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Buse Varol öyle bir paylaşım yaptı ki, her şey doğrulandı! Buse Varol’un paylaşımı “Sana gerek yok demiş resmen” yorumlarına neden oldu! Alişan’ın günlerce evine gitmediği iddia edilirken; sevenleri ise resmen yıkıldı!

Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol, Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu durum ise sevenlerinin gözünden kaçamamıştı. İkilinin evliliklerinde bir krizin olduğu bilinirken oğulları Burak’ın doğum gününde ise ikili ilk kez yan yana geldi. Tam o anlarda Buse Varol öyle bir paylaşımda bulundu ki, her şey ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Şub 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

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