Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 15 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak? İşte Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu
Bir süredir soğuk havanın yaratmış olduğu etkiyle günlük işlerinde aksamalar gözleyen Ankaralılar, bugün hanın başkentte nasıl olacağını merak ediyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklama ile birlikte işte size Ankara'nın 7 günlük hava durumu...
Bir süredir soğuk havanın yaratmış olduğu etkiyle günlük işlerinde aksamalar gözleyen Ankaralılar, bugün hanın başkentte nasıl olacağını merak ediyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat 2022 Salı günü Ankara’da havanın nasıl seyredeceğini açıklamış bulunuyor. Peki, 15 Şubat 2022 Salı hava nasıl olacak? Ankara’ya bugün kar, yağmur yağacak mı? İşte Ankara için 7 günlük hava durumu…
15 Şub 2022 - 11:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.