- 15 Şub 2022 - 11:03 G: 15 Şub 2022 - 11:09

Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 15 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak? İşte Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu

Bir süredir soğuk havanın yaratmış olduğu etkiyle günlük işlerinde aksamalar gözleyen Ankaralılar, bugün hanın başkentte nasıl olacağını merak ediyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklama ile birlikte işte size Ankara'nın 7 günlük hava durumu...

Bir süredir soğuk havanın yaratmış olduğu etkiyle günlük işlerinde aksamalar gözleyen Ankaralılar, bugün hanın başkentte nasıl olacağını merak ediyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat 2022 Salı günü Ankara’da havanın nasıl seyredeceğini açıklamış bulunuyor. Peki, 15 Şubat 2022 Salı hava nasıl olacak? Ankara’ya bugün kar, yağmur yağacak mı? İşte Ankara için 7 günlük hava durumu…

15 Şub 2022 - 11:03 - Yaşam

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