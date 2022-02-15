BİM Market Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı Fiyatlarıyla “En Ucuzu Burada” Dedi! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor! Böylesi İlk…

2021 yılının son zamanlarında çıkan dolar krizinden sonra her şey bir anda pahalanmıştı. Giyimden teknolojik aletlere neredeyse tüm ürünlere zam gelmişti. Dolar artışı bir anda market fiyatlarına yansımıştı. 70 – 80 liraya alınan 5 litrelik Ayçiçek yağları ise dolar kurundaki artışla birlikte 120 liraya hatta 150 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi ise BİM Market KDV indirimiyle yeni fiyatları duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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