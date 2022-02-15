- 15 Şub 2022 - 11:21 G: 15 Şub 2022 - 11:47

BİM Market Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı Fiyatlarıyla “En Ucuzu Burada” Dedi! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor! Böylesi İlk…

Vatandaşların cebini yaktıkça yakan zamlara rest BİM Market’ten geldi. Dolar molar dinlemeyen BİM Market, Ayçiçek fiyatlarıyla resmen “En ucuzu burada” dedi! Marketler arasında başlayan sıcak savaş ağızların açık kalmasına neden oldu. Böylesi ilk kez görülürken; BİM Market, Ayçiçek yağında devrime imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…

2021 yılının son zamanlarında çıkan dolar krizinden sonra her şey bir anda pahalanmıştı. Giyimden teknolojik aletlere neredeyse tüm ürünlere zam gelmişti. Dolar artışı bir anda market fiyatlarına yansımıştı. 70 – 80 liraya alınan 5 litrelik Ayçiçek yağları ise dolar kurundaki artışla birlikte 120 liraya hatta 150 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi ise BİM Market KDV indirimiyle yeni fiyatları duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Şub 2022 - 11:21 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor! mask
Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor!
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! BİM ve A101’le Yarışa Girdi! Tek Fiyatı Yapıştırdı; Dolara Resti Çekti! “Resmen Bedava” mask
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! BİM ve A101’le Yarışa Girdi! Tek Fiyatı Yapıştırdı; Dolara Resti Çekti! “Resmen Bedava”
Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor? mask
Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor?
Şok Market Zam Mam Dinlemedi! Peynirden Deterjana Her Şey Resmen Bedava! Bitmesine Saatler Kaldı! “Yok Artık” mask
Şok Market Zam Mam Dinlemedi! Peynirden Deterjana Her Şey Resmen Bedava! Bitmesine Saatler Kaldı! “Yok Artık”
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim Kararı! Ayçiçek Yağı 23 TL, 30 TL ve 39 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana Büyük… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim Kararı! Ayçiçek Yağı 23 TL, 30 TL ve 39 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana Büyük…
Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı… mask
Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı…
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Dolar, Euro Dinlemiyor! Makarna, Çay, Tavuk Salça… Peynir Bile 13 Lira! Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak! mask
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Dolar, Euro Dinlemiyor! Makarna, Çay, Tavuk Salça… Peynir Bile 13 Lira! Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak!
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
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