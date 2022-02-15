BİM Market Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı Fiyatlarıyla “En Ucuzu Burada” Dedi! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor! Böylesi İlk…
Vatandaşların cebini yaktıkça yakan zamlara rest BİM Market’ten geldi. Dolar molar dinlemeyen BİM Market, Ayçiçek fiyatlarıyla resmen “En ucuzu burada” dedi! Marketler arasında başlayan sıcak savaş ağızların açık kalmasına neden oldu. Böylesi ilk kez görülürken; BİM Market, Ayçiçek yağında devrime imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…
2021 yılının son zamanlarında çıkan dolar krizinden sonra her şey bir anda pahalanmıştı. Giyimden teknolojik aletlere neredeyse tüm ürünlere zam gelmişti. Dolar artışı bir anda market fiyatlarına yansımıştı. 70 – 80 liraya alınan 5 litrelik Ayçiçek yağları ise dolar kurundaki artışla birlikte 120 liraya hatta 150 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi ise BİM Market KDV indirimiyle yeni fiyatları duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.