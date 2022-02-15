Tükürdüğünü Yalamayan Burçlar Hangisidir? İşte Gururu İçin Yaşayan O Burçlar…
Her burcun insanı çevresindekiler ile anlaşarak iletişim kurmuyor. Bu listede yer alan o üç burcun insanları, tüm iletişimini kendi istekleri ve sözleri üzerinden kuruyor. Tükürdüklerini asla yalamayan bu burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Her burcun insanı çevresindekiler ile anlaşarak iletişim kurmuyor. Bu listede yer alan o üç burcun insanları, tüm iletişimini kendi istekleri ve sözleri üzerinden kuruyor. Tükürdüklerini asla yalamayan bu burçların ölüm sebebinin ise, fazla gurur olması çok olası görünüyor! Peki, tükürdüğünü yalamayan burçlar hangisidir? İşte gururu için yaşayan o burçlar…
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15 Şub 2022 - 12:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.