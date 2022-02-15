- 15 Şub 2022 - 12:10 G: 15 Şub 2022 - 12:15

Tükürdüğünü Yalamayan Burçlar Hangisidir? İşte Gururu İçin Yaşayan O Burçlar…

Her burcun insanı çevresindekiler ile anlaşarak iletişim kurmuyor. Bu listede yer alan o üç burcun insanları, tüm iletişimini kendi istekleri ve sözleri üzerinden kuruyor. Tükürdüklerini asla yalamayan bu burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Her burcun insanı çevresindekiler ile anlaşarak iletişim kurmuyor. Bu listede yer alan o üç burcun insanları, tüm iletişimini kendi istekleri ve sözleri üzerinden kuruyor. Tükürdüklerini asla yalamayan bu burçların ölüm sebebinin ise, fazla gurur olması çok olası görünüyor! Peki, tükürdüğünü yalamayan burçlar hangisidir? İşte gururu için yaşayan o burçlar…

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15 Şub 2022 - 12:10 - Burç Haberleri

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