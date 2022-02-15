Ruhen Hep Genç Kalan Burçlar Hangisidir? İşte Kıpır Kıpır Olan O Burçlar…
Her burcun insanı beklenilen olgunluğa hemencecik ulaşamıyor. Özellikle bu burcun insanları, büyümemek ve içlerindeki çocuğu korumak için adeta kendisiyle savaş veriyor. Sizde ruhen hep genç kalan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı beklenilen olgunluğa hemencecik ulaşamıyor. Özellikle bu burcun insanları, büyümemek ve içlerindeki çocuğu korumak için adeta kendisiyle savaş veriyor. Ruhları hep genç kalan bu burçların, içleri de elbette kıpır kıpır oluyor! Peki, ruhen hep genç kalan burçlar hangisidir? İşte kıpır kıpır olan o burçlar…
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15 Şub 2022 - 12:21 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.