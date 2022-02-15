Her burcun insanı beklenilen olgunluğa hemencecik ulaşamıyor. Özellikle bu burcun insanları, büyümemek ve içlerindeki çocuğu korumak için adeta kendisiyle savaş veriyor. Ruhları hep genç kalan bu burçların, içleri de elbette kıpır kıpır oluyor! Peki, ruhen hep genç kalan burçlar hangisidir? İşte kıpır kıpır olan o burçlar…

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