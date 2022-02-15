- 15 Şub 2022 - 12:27 G: 15 Şub 2022 - 12:31

Survivor Ayşe’nin Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Ne Sergen Özen, Ne Hasan Biltekin… Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, Her Şey Karıştı! Elleriyle…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in aşkı Masterchef yarışmasından çıktı! Bir dönem Sergen Özen ve Hasan Biltekin’le aşk yaşadığı konuşulan Ayşe Yüksel gündeme öyle bir isimle ortaya çıktı ki, ağızlar açık kaldı! Her şey birbirine karışırken; elleriyle yemek yediği gözüktü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında yer alan ve Poyraz’la aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel, yarışma çıkışında öyle bir şeyin olmadığını açıklamıştı. Bu durum hayranlarında büyük bir sallantı yaratırken; Ayşe Yüksel’in yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü. Masterchef yarışmasıyla adını duyuran o isim Ayşe Yüksel’le yan yana gelince milyonlar “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Şub 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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