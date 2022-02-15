Survivor Ayşe’nin Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Ne Sergen Özen, Ne Hasan Biltekin… Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, Her Şey Karıştı! Elleriyle…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in aşkı Masterchef yarışmasından çıktı! Bir dönem Sergen Özen ve Hasan Biltekin’le aşk yaşadığı konuşulan Ayşe Yüksel gündeme öyle bir isimle ortaya çıktı ki, ağızlar açık kaldı! Her şey birbirine karışırken; elleriyle yemek yediği gözüktü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında yer alan ve Poyraz’la aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel, yarışma çıkışında öyle bir şeyin olmadığını açıklamıştı. Bu durum hayranlarında büyük bir sallantı yaratırken; Ayşe Yüksel’in yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü. Masterchef yarışmasıyla adını duyuran o isim Ayşe Yüksel’le yan yana gelince milyonlar “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.