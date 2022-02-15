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15 Şub 2022 - 12:27

Survivor Ayşe’nin Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Ne Sergen Özen, Ne Hasan Biltekin… Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, Her Şey Karıştı! Elleriyle…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in aşkı Masterchef yarışmasından çıktı! Bir dönem Sergen Özen ve Hasan Biltekin’le aşk yaşadığı konuşulan Ayşe Yüksel gündeme öyle bir isimle ortaya çıktı ki, ağızlar açık kaldı! Her şey birbirine karışırken; elleriyle yemek yediği gözüktü! İşte merak edilen tüm detaylar…