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15 Şub 2022 - 12:49

Tarım Kredi Market Sıvı Yağlarda Muhteşem İndirimini Yaptı! BİM’e Tarihi Resti Çekti, Raflar Boşalma Noktasına Geldi! 5 Litre Sıvıyağ…

Milyonlarca vatandaş cebine uygun marketleri değerlendirerek alışveriş yapmaya çalışıyor. En uygun ürünlerin satıldığı marketleri araştıran vatandaşlar için muhteşem bir kampanya yapan Tarım Kredi Market, her şeyi yerle bir etti! Sıvıyağlarda muhteşem bir indirim yapan Tarım Kredi Market, kısa bir süre önce BİM Market’in indirimlerine resti çekti! Raflar boşalma noktasına gelirken; 5 litrelik sıvı yağ rekor indirimle satılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…