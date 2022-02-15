Tarım Kredi Market Sıvı Yağlarda Muhteşem İndirimini Yaptı! BİM’e Tarihi Resti Çekti, Raflar Boşalma Noktasına Geldi! 5 Litre Sıvıyağ…
Milyonlarca vatandaş cebine uygun marketleri değerlendirerek alışveriş yapmaya çalışıyor. En uygun ürünlerin satıldığı marketleri araştıran vatandaşlar için muhteşem bir kampanya yapan Tarım Kredi Market, her şeyi yerle bir etti! Sıvıyağlarda muhteşem bir indirim yapan Tarım Kredi Market, kısa bir süre önce BİM Market’in indirimlerine resti çekti! Raflar boşalma noktasına gelirken; 5 litrelik sıvı yağ rekor indirimle satılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Artan döviz kurları ve enflasyon oranları vatandaşın cebini boşalmaya başlamıştı. Özellikle marketlerdeki fiyatlar bir anda artışa gitmişti. Ürünü yüksek fiyata satın alan satıcı, mecburen halka zam yaparak ulaştırmak zorunda kalmıştı. Bunların önüne set çeken Tarım Kredi Kooperatif Marketi, sıvıyağlarda muhteşem kampanyasını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.