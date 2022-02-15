Yasak Elma Dizisinde Kumru’nun Defteri Kapandı! Yıldız’ın Son Atağı Milyonları Delirtti! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Bu Olay Finali Getirir!
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru’nun defteri resmen kapandı! Yıldız’ın atağı milyonları delirtirken; öyle bir an yaşandı ki, her şey yerle bir oldu. Birçok kişi bu sahnelerin finali getireceğine dair yorumlarda bulundu! Ağızları açık bırakan bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken son bölümde ise Kumru’nun hamile olduğunu Yıldız şok bir olayla izlenmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu sahneler ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.