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15 Şub 2022 - 13:22

Yasak Elma Dizisinde Kumru’nun Defteri Kapandı! Yıldız’ın Son Atağı Milyonları Delirtti! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Bu Olay Finali Getirir!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru’nun defteri resmen kapandı! Yıldız’ın atağı milyonları delirtirken; öyle bir an yaşandı ki, her şey yerle bir oldu. Birçok kişi bu sahnelerin finali getireceğine dair yorumlarda bulundu! Ağızları açık bırakan bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…