- 15 Şub 2022 - 13:22 G: 15 Şub 2022 - 13:26

Yasak Elma Dizisinde Kumru’nun Defteri Kapandı! Yıldız’ın Son Atağı Milyonları Delirtti! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Bu Olay Finali Getirir!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru’nun defteri resmen kapandı! Yıldız’ın atağı milyonları delirtirken; öyle bir an yaşandı ki, her şey yerle bir oldu. Birçok kişi bu sahnelerin finali getireceğine dair yorumlarda bulundu! Ağızları açık bırakan bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken son bölümde ise Kumru’nun hamile olduğunu Yıldız şok bir olayla izlenmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu sahneler ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Şub 2022 - 13:22 Ankara- Yaşam

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