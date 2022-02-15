Müge Anlı’nın Aşk Hikayesi Ortaya Çıktı! Programda Ortalığı İnleten Müge Anlı’nın Aşk Hayatı Merak Konusu Oldu! Meğer…
Müge Anlı’nın yasak aşk yaşadığı iddiaları herkesi adeta şoke etti. Seyircisinin parmak ile gösterdiği sunuculardan biri olan Müge Anlı’nın Aşk Hikayesine dair ortaya atılan iddiaların gerçek yüzü ise, çok geçmeden ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'nın yasak aşkı ile ilgili detaylar...
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı’nın Aşk yaşadığı iddiaları herkesi adeta şoke etti. Seyircisinin parmak ile gösterdiği sunuculardan biri olan Müge Anlı’nın yasak aşkına dair ortaya atılan iddiaların gerçek yüzü ise, çok geçmeden ortaya çıktı! Peki, Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ 'yasak aşkı' mı? Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı’nın kızı Lidya Akdağ kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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15 Şub 2022 - 13:20 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.