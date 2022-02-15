- 15 Şub 2022 - 13:20 G: 15 Şub 2022 - 13:34

Müge Anlı’nın Aşk Hikayesi Ortaya Çıktı! Programda Ortalığı İnleten Müge Anlı’nın Aşk Hayatı Merak Konusu Oldu! Meğer…

Müge Anlı’nın yasak aşk yaşadığı iddiaları herkesi adeta şoke etti. Seyircisinin parmak ile gösterdiği sunuculardan biri olan Müge Anlı’nın Aşk Hikayesine dair ortaya atılan iddiaların gerçek yüzü ise, çok geçmeden ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'nın yasak aşkı ile ilgili detaylar...

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı’nın Aşk yaşadığı iddiaları herkesi adeta şoke etti. Seyircisinin parmak ile gösterdiği sunuculardan biri olan Müge Anlı’nın yasak aşkına dair ortaya atılan iddiaların gerçek yüzü ise, çok geçmeden ortaya çıktı! Peki, Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ 'yasak aşkı' mı? Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı’nın kızı Lidya Akdağ kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

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15 Şub 2022 - 13:20 - Müge Anlı Haberleri

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