Esra Erol’daki Ceylan Olayı Şok Etti! Stüdyoda Bas Bas Bağırıp; Kendisini Rezil Etmişti! Ramazan Olayı Patlak Verdi! Neler Oluyor?
Esra Erol’da programı, geçtiğimiz gün programına konuk ettiği Ceylan ve Ramazan çiftiyle gündemlere bomba gibi düştü. Öte yandan evden kaçarak, Ramazan ile birlikte olmaya başlayan genç kadın Ceylan’ın ailesine seslenirken geçirdiği kriz ve söylediği sözlerse hem stüdyodaki hem de ekran başındaki seyirciyi adeta şoke etti. İşte izleyenlerin kanını donduran Ceylan olayı ile ilgili son gelişmeler...
ATV ekranlarının güçlü gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, geçtiğimiz gün programına konuk ettiği Ceylan ve Ramazan çiftiyle gündemlere bomba gibi düştü. Öte yandan evden kaçarak, Ramazan ile birlikte olmaya başlayan genç kadın Ceylan’ın ailesine seslenirken geçirdiği kriz ve söylediği sözlerse hem stüdyodaki hem de ekran başındaki seyirciyi adeta şoke etti! Peki, Esra Erol'da Ceylan olayı nedir? Esra Erol’da programı Ceylan kimdir? Esra Erol Ceylan kaç yaşında? Esra Erol Ceylan Ramazan olayı nedir? İşte, detaylar…
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15 Şub 2022 - 13:38 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.