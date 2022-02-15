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15 Şub 2022 - 13:38

Esra Erol’daki Ceylan Olayı Şok Etti! Stüdyoda Bas Bas Bağırıp; Kendisini Rezil Etmişti! Ramazan Olayı Patlak Verdi! Neler Oluyor?

Esra Erol’da programı, geçtiğimiz gün programına konuk ettiği Ceylan ve Ramazan çiftiyle gündemlere bomba gibi düştü. Öte yandan evden kaçarak, Ramazan ile birlikte olmaya başlayan genç kadın Ceylan’ın ailesine seslenirken geçirdiği kriz ve söylediği sözlerse hem stüdyodaki hem de ekran başındaki seyirciyi adeta şoke etti. İşte izleyenlerin kanını donduran Ceylan olayı ile ilgili son gelişmeler...