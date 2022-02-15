Hande Erçel’in Bu Kez İşi Çok Zor! Ne Serenay, Ne Demet! Öyle Bir İsimle Baş Etmek Zorunda Kaldı Ki… Görenlerin Eli Konu Titriyor!
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bürsin’den ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Hande Erçel, şimdilerde Top Face Handsome and Beautiful adlı güzel yüzlü isimlerin seçildiği liste ile gündemlere gelmeye başladı. Bakın Hande Erçel bu sefer kimlerle yarışacak? İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bürsin’den ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Hande Erçel, şimdilerde Top Face Handsome and Beautiful adlı güzel yüzlü isimlerin seçildiği liste ile gündemlere gelmeye başladı. O listede Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir gibi güzel isimleri ardında bırakan Hande Erçel, hiç beklemediği bir isim ile rakip haline geldi! Peki, Top Face Handsome and Beautiful liste birincisi kim? Hande Erçel’in yeni rakibi kim? İşte, detaylar…
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15 Şub 2022 - 13:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.