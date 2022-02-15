- 15 Şub 2022 - 13:43 G: 15 Şub 2022 - 13:51

Hande Erçel’in Bu Kez İşi Çok Zor! Ne Serenay, Ne Demet! Öyle Bir İsimle Baş Etmek Zorunda Kaldı Ki… Görenlerin Eli Konu Titriyor!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bürsin’den ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Hande Erçel, şimdilerde Top Face Handsome and Beautiful adlı güzel yüzlü isimlerin seçildiği liste ile gündemlere gelmeye başladı. Bakın Hande Erçel bu sefer kimlerle yarışacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bürsin’den ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Hande Erçel, şimdilerde Top Face Handsome and Beautiful adlı güzel yüzlü isimlerin seçildiği liste ile gündemlere gelmeye başladı. O listede Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir gibi güzel isimleri ardında bırakan Hande Erçel, hiç beklemediği bir isim ile rakip haline geldi! Peki, Top Face Handsome and Beautiful liste birincisi kim? Hande Erçel’in yeni rakibi kim? İşte, detaylar…

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15 Şub 2022 - 13:43 - Magazin

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